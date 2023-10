Acerbi: «Recuperare i punti persi! Ho ancora rammarico»

Acerbi attende di poter scendere in campo in Torino-Inter, anticipo della nona giornata di Serie A. In attesa della partita dell’Olimpico, il giocatore l’ha presentata su Inter TV.

TORNARE A VINCERE – Francesco Acerbi nel prepartita di Torino-Inter: «Col Bologna abbiamo segnato subito, poi vediamo come è finita. Ogni partita è a sé, loro sono aggressivi e noi cercheremo di recuperare i punti persi col Bologna. Con la testa, perché sarà molto dispendiosa: dobbiamo vincere, al 1’ o al 100’ non conta ma di testa. Quello che mi è rimasto è il rammarico per il 2-2 e non il mio gol».