Acerbi: «La qualità del singolo non basta, anche cuore e sacrificio»

Acerbi non ha dubbi: all’Inter serve cuore e sacrificio per raggiungere la finale di Istanbul. Domani l’ultimo step contro il Milan in Champions League

FORZA DEL GRUPPO − A Inter Tv, Francesco Acerbi ha parlato del Derby: «Umiltà e determinazione. Non pensare che sia una partita facile, sarà più difficile perché il Milan ha le armi per farci del male e sarà motivato dopo gli ultimi risultati negativi. Noi dobbiamo fare la nostra partita! Nessuno pensava di arrivare a questo punto. Dopo il girone sono due partite, dipendeva da noi. Gruppo e giocatori forti, quando giochi una semifinale di Champions League non basta solo la qualità del singolo ma servono cuore e sacrificio. Se già uno non corre e si sacrifica per il compagno prendi gol. Dobbiamo darci tutti una mano e così siamo riusciti a fare un buon filotto».