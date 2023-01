Acerbi: «Partita difficile, rischiato i rigori! Ma lo sapevamo»

Acerbi ha permesso di ottenere la qualificazione in Inter-Parma, la prima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco le sue considerazioni al termine del match del Meazza, dove ha segnato il definitivo 2-1 al 110′.



GOL STAVOLTA BUONO – Francesco Acerbi ha deciso Inter-Parma: «Abbiamo vinto e questo era importante, nel calcio conta vincere. Abbiamo fatto una partita con tante difficoltà, palla lenta e loro sono riusciti a tamponare le nostre giocate. Partita difficile, abbiamo tenuto l’urto e rischiato di portarla ai rigori. Sono partite difficili e si sapeva, ma l’importante era passare il turno. Sono contento per il gol, per il passaggio del turno e soprattutto per i miei compagni. Quando vedo i sorrisi dei miei compagni per la vittoria a me basta quello, mi fa felice. Poi, in modo personale, fa sempre piacere soprattutto se porta alla vittoria. Avevamo un gioco lento e prevedibile, sapevamo delle difficoltà. Volevamo vincere da subito, però sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Ci portiamo a casa questo risultato e pensiamo al Verona».