Acerbi: «Oggi 90′ dopo tanto che non giocavo, contento! Differenza Inter»

Esordio per Acerbi in maglia Inter, titolare e per novanta minuti nella vittoria per 0-2 contro il Viktoria Plzen. Il difensore ex Lazio ha dato le sue sensazioni a Inter TV nel dopogara.

LA PRIMA VOLTA – Francesco Acerbi commenta il suo esordio: «È stato un buon debutto, soprattutto per la vittoria. Sono riuscito a stare novanta minuti in campo dopo tanto che non giocavo, è andato tutto bene e sono contento così. Era importante portare a casa la vittoria, dopo la sconfitta col Bayern Monaco, ed era importante dare continuità dopo la vittoria col Torino. E sarà importante trovare la vittoria con l’Udinese. La differenza fra le due squadre c’è, ma loro giocando in casa hanno avuto la mano del pubblico, fantastico. Una squadra fisica senza nulla da perdere, su certe cose ci ha messo in difficoltà: noi potevamo gestirla di più ma alla fine risultato giusto».