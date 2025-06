Acerbi: «Mondiale per Club, per l’Inter non una vacanza! Daremo il massimo»

Acerbi prima di Inter-Fluminense in campo oggi alle 21 e valido per l’ottavo di finale del Mondiale per Club, ha parlato dell’importanza di questa partita a questo punto della competizione.

PRIMA DELLA PARTITA – Francesco Acerbi ha parlato così prima della partita: «Siamo in crescendo, poi venire negli USA e fare un Mondiale per club è sempre difficile. Fa molto caldo, ma come fa caldo per noi, fa caldo anche per loro, dipende dalle motivazioni che hai per passare il turno. Siamo praticamente gli stessi, sappiamo come giocare certe partite, cosa vogliamo fare. Non siamo venuti in vacanza, siamo sotto pressione mentalmente, ma vogliamo sempre dare il massimo e qualcosa in più di quello che abbiamo per arrivare fino in fondo».