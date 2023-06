Acerbi: «Manchester City forte, ma ce la giocheremo! Sogno da realizzare»

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il Manchester City

SOGNO – Queste le parole di Acerbi: «Finale? Un sogno che si vuole realizzare a tutti i costi. Perché arrivare in finale di Champions League è bellissimo ma se non vinci alla fine…Nessuno arriva in finale per caso, arrivarci è tanta roba. Ma le finali si devono e si vogliono vincere. Una delle due alzerà il trofeo, noi cercheremo di fare il meglio possibile per portarla a casa. Haaland già sfidato con la Lazio? Abbiamo vinto col Borussia Dortmund facendo una grande partita. Haaland? C’è Gundogan, De Bruyne, altri in panchina. Ma è normale, il City è ben organizzato. Noi siamo forti, ce la giocheremo, senza paura e con rispetto e dando qualcosa in più rispetto a tutte le partite di quest’anno. Sensazioni simili all’Europeo? No, è diverso. Qui inconsciamente ci esci da quando è uscito il sorteggio, ma c’era da mettere a posto un campionato, vincere la Coppa Italia. Arrivare a questa settimana c’è l’adrenalina, voglia di disputarla. Rivincita? Ho fatto una grande stagione, le ho fatte anche prima. NOn mi stupisco. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, cercheremo di fare l’ultimo tassello che è il più importante»