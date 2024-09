Acerbi: «L’anno scorso io al 40%! Ora sto bene. Grazie ai compagni»

Acerbi prima di Monza-Inter in campo tra poco meno di mezz’ora, in un’intervista realizzata su Inter TV ha parlato degli avversari e poi sulla sua condizione, facendo riferimento alla passata stagione.

GLI AVVERSARI – Francesco Acerbi ha parlato così degli avversari: «Hanno la stessa organizzazione che aveva Palladino, in casa è pericolosa non ha iniziato benissimo, ma sappiamo l’importanza nostra della partita perché ci teniamo tanto al campionato e vogliamo vincerlo di nuovo, è il nostro obiettivo! Non vogliamo fare nessun passo falso. Bisogna marcarlo soprattutto all’interno dell’area per evitare di fargli arrivare le palle alte dove lui in questo è molto bravo».

NON AL MEGLIO – Acerbi ammette di non aver giocato al meglio la scorsa stagione, non come rendimento ma per condizione fisica: «L’anno scorso ho giocato al 40-50%, non so neanche io come ho fatto a giocare. Adesso sto veramente bene, quest’anno è come se avessi guadagnato un anno. Devo ringraziare i miei compagni perché non stavo tanto bene, loro hanno un po’ mascherato quella che era il mio problema perché ho giocato tutto l’anno».