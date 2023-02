Acerbi: «Inter-Porto, dettagli faranno la differenza. Futuro? Contento qui!»

Francesco Acerbi intervistato da Sportmediaset ha parlato ancora di Inter-Porto considerando la forza degli avversario. Poi un commento riguardo il suo futuro in nerazzurro.

PRESENTE E FUTURO – Francesco Acerbi analizza Inter-Porto tenendo alta la concentrazione, poi un commento sul futuro in nerazzurro: «Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di importante anche perché veniamo dalla sfida con il Barcellona e Bayern Monaco e quindi conosciamo il nostro valore. Dobbiamo essere umili sapendo che saranno due partite, la prima in casa davanti ai nostri tifosi e partire bene è sempre la miglior cosa. Il Porto è una squadra forte, veloci. Dobbiamo essere concentrati per novanta minuti. Non possiamo concedere nulla perché è un’opportunità che vogliamo a tutti i costi, ma bisogna essere consapevoli della loro forza e della nostra. Equilibrati in entrambe le fasi perché spesso siamo propensi ad andare tutti all’attacco e questa è generosità, è un pregio ma poi rischi di poter prendere l’imbarcata perché a Udine potevi prendere gol. I dettagli faranno la differenza in una partita come questa. Futuro all’Inter? Sì, però il mio futuro è domani. Penso solo al campo, sono contento qui e il gruppo è fantastico. Mi trovo benissimo».