Acerbi: «Inter, niente più alibi! Non possiamo perdere altri punti»

Acerbi sarà protagonista stasera nel derby d’Italia Inter-Juventus (vedi formazioni). Il giocatore si è espresso nel prepartita di Inter TV.

VINCERE PER ALLUNGARE – Inter-Juventus è fondamentale e la presenta Francesco Acerbi: «Tanta fiducia, ma anche una trappola perché dopo le coppe dobbiamo essere pronti mentalmente. Questo non dev’essere un’alibi: non abbiamo avuto continuità, ma vogliamo chiudere nel migliore dei modi perché non possiamo più perdere in campionato. Cosa fare per battere la Juventus? Si affrontano due squadre equilibrate. La Juventus ha giocatori fortissimi ed era partita per vincere il campionato, noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio ed essere equilibrati».