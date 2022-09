Acerbi: «Inter, avevo una preoccupazione! Accolto benissimo qui»

Acerbi ha esordito con la maglia dell’Inter nella vittoriosa trasferta in Repubblica Ceca. Dopo la partita col Viktoria Plzen, intervistato da Marco Barzaghi per Sport Mediaset, il difensore dà le sensazioni dopo tre mesi di inattività.

IL RIENTRO IN CAMPO – Per Francesco Acerbi c’è un sollievo dopo Viktoria Plzen-Inter: «La mia preoccupazione grossa era come stavo fisicamente. A dire la verità è da dieci giorni che sto con la squadra ad allenarmi e tutto, era molto difficile. Invece alla fine è andata bene. Parlare parlo sempre io, mi hanno subito accolto benissimo i compagni: come se fossi da tempo qua. Un ambiente spettacolare, li ringrazio, poi le richieste del mister le so».