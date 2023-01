Acerbi: «Gol? Ho detto come va va! Noi attrezzati per andare lontano»

Acerbi è intervenuto al termine di Inter-Parma, primo ottavo di finale di Coppa Italia in scena a San Siro alle ore 21.00 terminato ai tempi supplementari con il successo nerazzurro firmato proprio dal difensore ex Lazio. Di seguito il suo intervento a Sport Mediaset

ATTREZZATI – Francesco Acerbi parla così al fischio finale di Inter-Parma: «Il gol? Di testa, in corsa, ho detto come va va. Partita complicatissima, sapevamo già che era difficile, abbiamo rischiato ma alla fine l’abbiamo portata a casa. Vincere con Verona e Milan? Dobbiamo, prima di tutto con il Verona. Poi con il Milan sarà qualcosa di importante ma prima dobbiamo pensare al Verona. Noi siamo una squadra attrezzata per andare il più lontano possibile. Dipende da tante cose, dalle condizioni dei giocatori ma anche dai fattori fisici e soprattutto mentali e vedremo come andrà a finire».