Acerbi al 45′: «Iniziato benissimo. Il rigore ha messo tutto in discussione»

Francesco Acerbi è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter, partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-2, frutto dei gol di Nicolò Barella al 2′, di Lautaro Martinez al 15′ e di Arthur Cabral su calcio di rigore al 33′.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Francesco Acerbi dopo il primo tempo di Fiorentina-Inter, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. «Abbiamo iniziato benissimo questa partita. Abbiamo attaccato, rubato palla, eravamo aggressivi. Poi è normale dopo il 2-0, avevamo il controllo della partita. Adesso questo rigore ha rimesso tutto in discussione. Se pensiamo di difendere e basta con la Fiorentina che attacca in tanti uomini, diventa dura. Dobbiamo cercare di fare come il primo tempo, un pochino di più e cercare di fare gol».