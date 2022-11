Zhang fa poker: presente anche in Atalanta-Inter per sostenere la squadra – TS

Nel lunch match delle 12.30, l’Inter scenderà in campo contro l’Atalanta per cercare di portare a casa tre punti di fondamentale importanza. I nerazzurri con una vittoria chiuderebbero l’anno rilanciando le loro ambizioni di classifica per il 2023. A sostegno della squadra, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarà ancora una volta in questa stagione il presidente Zhang.

ANCORA PRESENTE − L’Inter è pronta ad affrontare l’ultima gara del 2022, alle 12.30 contro l’Atalanta dell’ex Gian Piero Gasperini. Vincere oggi significherebbe molto per gli uomini di Simone Inzaghi, che in questa stagione non hanno mai battuto una delle dirette concorrenti. In più la partita si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo e in trasferta i risultati finora sono sempre stati deludenti. L’Inter a Bergamo oggi potrà comunque contare su un tifoso in più. Secondo quanto riportato da Tuttosport, allo stadio sarà presente ancora una volta il presidente Steven Zhang. Il giovane patron cinese, ha deciso di rimanere vicino ai suoi giocatori come era già avvenuto nelle trasferte di Firenze, Monaco e Torino. Un segnale, quello del presidente Zhang, che può dare all’Inter una marcia in più per chiudere al meglio questo 2022 contro l’Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini