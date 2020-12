Inter, weekend festivo lungo: ecco la data di ripresa degli allenamenti

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter oggi ha passato un Natale tranquillo, dopo la vittoria di quarantotto ore fa a Verona. Ecco la data in cui i nerazzurri si ritroveranno dopo le festività, per preparare la partita casalinga col Crotone.

IL RITORNO – L’Inter sarà la prima squadra di Serie A a tornare in campo. Lo farà domenica 3 gennaio, alle ore 12.30, al Meazza contro il Crotone aprendo la quindicesima giornata. Per i nerazzurri weekend festivo lungo: la squadra di Antonio Conte si ritroverà ad Appiano Gentile soltanto martedì 29 dicembre. Saranno quindi cinque i giorni per preparare il debutto nel 2021, da capire se ci sarà una seduta anche il giorno di Capodanno.