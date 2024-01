Inter in volo! Il viaggio inizia con una ‘dimenticanza’: risolve Thuram

L’Inter da pochi minuti ha lasciato l’aeroporto di Milano Malpensa: è appena decollato il volo per Riyad. In collegamento per Sky Sport 24, Barzaghi racconta un episodio curioso.

SQUADRA IN VOLO – L’Inter è partita. La squadra è in volo, con l’aereo che atterrerà a Riyad attorno alle 23 ora locale (le 21 in Italia). Volo diretto, da Malpensa all’Arabia Saudita, per la spedizione in vista della Supercoppa Italiana. In collegamento dall’aeroporto, Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 segnala un siparietto avvenuto quando la squadra è arrivata: «Sorridenti tutti quanti. Con una scena divertente: alla fine, quando Marcus Thuram sta per prendere il suo bagaglio, esce fuori l’autista del pullman dell’Inter e dice che Lautaro Martinez si è dimenticato la valigia. Era andato via senza prendere il suo trolley: lo prende Thuram e lo porta in aeroporto. La trasferta comincia con un assist di Thuram a Lautaro Martinez e con la voglia di Simone Inzaghi di staccare Marcello Lippi e Antonio Conte con cinque Supercoppe. Sarebbe un motivo di grande orgoglio. L’Inter cerca la terza Supercoppa Italiana consecutiva, dopo quella del 2022 contro la Juventus e quella di un anno fa proprio in Arabia Saudita nel derby contro il Milan».