Inter, voglia di riscatto a Barcellona: attesi oltre 2.500 tifosi in Spagna!

Dopo giorni difficili, l’Inter è pronta a voltare pagina. La squadra di Simone Inzaghi arriva a Barcellona con il chiaro obiettivo di lasciarsi alle spalle quella che è già stata ribattezzata la “settimana maledetta”. Attesi oltre 2.500 tifosi nerazzurri allo stadio.

GRANDE CARICA – Tre partite perse consecutivamente non possono cancellare una stagione straordinaria e un lavoro lungo ben quattro anni sotto la guida di Simone Inzaghi. Al Montjuïc di Barcellona, l’Inter questa sera affronterà il primo round della semifinale d’andata contro i blaugrana. Si parte dallo 0-0, con la consapevolezza di trovarsi davanti un avversario ostico e ricco di talento, ma non invulnerabile. Simone Inzaghi e il suo gruppo sanno che serve una prova di carattere, di coraggio e di qualità per rimettere in carreggiata una stagione che fin qui aveva regalato soddisfazioni e solidità. Ma i tifosi nerazzurri sono pronti a dare la carica e il supporto giusto alla squadra allenata da mister Inzaghi.

La carica dei tifosi dell’Inter! Attesi in gran numero allo stadio

COMPATTEZZA – Attesi 2.700 tifosi nerazzurri al Lluis Companys, pronti a far sentire il proprio sostegno in un momento così delicato. Sarà un banco di prova non solo tecnico, ma anche mentale: il Barcellona può contare sull’estro di giovani come Lamine Yamal e Pedri, ma anche su una struttura difensiva che non è esente da criticità. L’Inter dovrà essere brava a colpire negli spazi concessi, puntando anche sull’eventuale rientro da titolare di Marcus Thuram, che ha recuperato e sarà della partita. Dopo le delusioni recenti, lo spogliatoio interista è compatto: serve una reazione immediata per dimostrare che la squadra non è quella vista contro Roma e Milan. Barcellona può diventare la svolta. E l’Inter ha voglia di prendersela.