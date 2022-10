Inter, vittoria con Salernitana non scontata: squadra diversa per due motivi – CdS

L’Inter vince contro la Salernitana a San Siro realizzando un gol per tempo. Potrebbe sembrare scontato, considerando la differenza di valori in campo, ma non è così. Il Corriere dello Sport questa mattina evidenzia due aspetti migliorati rispetto l’Inter di inizio stagione.

MIGLIORATI – Quattro risultati di fila, considerando anche la Champions League, non si erano ancora visti in questa stagione. Le due vittorie consecutive in campionato, mancavano addirittura dalle prime due giornate. La vittoria contro la Salernitana non è scontata, anzi. Qualcosa è veramente cambiato in questa Inter, soprattutto la continuità. La svolta è arrivata anche sul piano del gioco. Lo sviluppo della manovra adesso è più fluida, merito di una condizione atletica in evidente crescita. L’assenza di Marcelo Brozovic, per esempio, non è più un problema, considerando questo Hakan Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno