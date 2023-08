L’Inter vince subito la prima e Inzaghi ‘premia’ subito la squadra – Sky

L’Inter vince subito la prima partita di campionato contro il Monza in casa, soprattutto convincendo davanti al proprio pubblico. È soddisfatto soprattutto Simone Inzaghi, che ha da subito premiato la squadra.

PRIMA VITTORIA – L’Inter vince 2-0 a San Siro la prima partita con il Monza, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. Lo fa gestendo sempre bene la palla e attaccando con convinzione, senza mai concedere occasioni pericolose contro degli avversari rispettabilissimi come la squadra di Raffaele Palladino che la scorsa stagione ai nerazzurri ha concesso un solo punto in due partite. Simone Inzaghi esce sicuramente soddisfatto dalla prima partita stagionale e per questo motivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ha concesso ben due giorni di riposo alla squadra, da passare in serenità con le proprie famiglie. I cancelli di Appiano Gentile riapriranno martedì. Poi subito a lavoro per preparare l’importante trasferta di Cagliari in programma lunedì 28 agosto.