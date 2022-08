Inter-Villarreal, ultimi biglietti in vendita per l’amichevole: le informazioni

Inter-Villarreal è l’ultima amichevole precampionato per la squadra di Inzaghi: ancora pochi biglietti in vendita per la sfida di sabato alle 20.30. Come anticipato stamattina (vedi articolo) si va verso il tutto esaurito all’Adriatico di Pescara.

ULTIMI TAGLIANDI – Per Inter-Villarreal di sabato sera ci sono circa duemila biglietti ancora disponibili. Questi sono soprattutto nella zona bassa della Curva Sud e nella Tribuna Majella inferiore. Tutto il resto dell’Adriatico di Pescara è praticamente tutto esaurito, fatta eccezione per il settore ospiti che ha circa 450 posti per i tifosi del Villarreal. Per quanto riguarda i prezzi dei settori ancora disponibili (acquisto tramite Vivaticket) 35€ per la Tribuna Adriatica Nord, 20€ per la Curva Sud e 60€ per la Tribuna Majella. Disponibili anche biglietti ridotti a 14€ in Curva Sud, 25€ in Tribuna Adriatica Nord e 40€ in Tribuna Majella. Per Inter-Villarreal si attendono circa 19.000 spettatori a Pescara.