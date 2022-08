Inter-Villarreal, solo uno sopra il 6. Calhanoglu 4.5, bocciati in 4 (+1) – TS

È Calhanoglu il peggiore in campo di Inter-Villarreal, secondo Tuttosport. A differenza del Corriere dello Sport (vedi articolo), il quotidiano di Torino fa spiccare in negativo la prova del turco.

QUANTI FLOP! – Per Tuttosport c’è un 4.5 da Inter-Villarreal: quello di Hakan Calhanoglu. Sul turco si parla di “partita no”, visti i tanti errori e i mancati collegamenti coi compagni. Ben quattro i 5 fra i giocatori: Samir Handanovic, protagonista in negativo sul secondo e terzo gol spagnolo, ma anche Kristjan Asllani (pesante l’errore sull’1-2), Lautaro Martinez (si nota solo da fuori area) e Milan Skriniar (evidente il ritardo di condizione sull’1-3). Per quest’ultimo, quantomeno, si segnala il fatto che dovrebbe essere fuori dal rischio cessione (vedi articolo). Un 5 lo prende anche Simone Inzaghi, per non aver ancora trovato gli equilibri soprattutto in difesa. Beccano 5.5 Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, con il primo indicato fra i migliori fino all’errore del definitivo 2-4.

POCHE NOTE LIEVE – Da Inter-Villarreal qualcosa da salvare c’è. Per esempio Robin Gosens, il migliore per Tuttosport e unico 6.5. Oltre all’assist per il momentaneo 1-1 viene definito recuperato fisicamente e mentalmente. Sufficienza per gli autori dei due gol, Romelu Lukaku (comunque indicato ancora in ombra) e Danilo D’Ambrosio.

Fonte: Tuttosport – F.M.