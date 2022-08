Inter-Villarreal quinta amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Inter-Villarreal è la quinta amichevole estiva ufficiale in programma. La squadra di Inzaghi anche questa volta giocherà in Italia dopo la partita contro il Lione della settimana scorsa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Villarreal, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

QUINTA AMICHEVOLE – L’Inter di Simone Inzaghi torna in campo in una partita vera e propria a distanza di una settimana dall’ultima amichevole internazionale pareggiata contro il Lione. In questo caso l’avversario partecipa alla Liga spagnola. La squadra nerazzurra sarà di scena contro il Villarreal presso lo Stadio “Adriatico” di Pescara. L’appuntamento è fissato per domani – sabato 6 agosto – a partire dalle ore 20:30, quando è previsto il fischio d’inizio. In realtà Inter-Villarreal inizierà prima. Anche su Inter-News.it, con tutti i contenuti del pre-partita a precedere la diretta LIVE testuale. E continuerà con il post-partita dedicato, fatto di approfondimenti e interviste. Trattandosi di un’esclusiva Inter TV, sulle piattaforme Sky o DAZN, nonché in streaming sul nuovo digital ecosystem dell’Inter. Sarà sufficiente scaricare l’app ufficiale nerazzurra o accedere a inter.it per guardare l’amichevole. Si dovrà effettuare la registrazione (gratuita). A quel punto la gara sarà visibile gratuitamente, sia in Italia che all’estero.

