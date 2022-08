Inter-Villarreal 1-2 al 45′: Lukaku risponde, ma svantaggio nel finale

Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di Inter-Villarreal, amichevole di chiusura del precampionato nerazzurro (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a Pescara, con la rete di Romelu Lukaku e lo svantaggio subìto nel finale di primo tempo.

SVANTAGGIO – I nerazzurri partono piuttosto convinti, cercando di trovare la rete del vantaggio che non arriva davvero per poco al 12′, quando Denzel Dumfries taglia tutta l’area di rigore con un bel traversone, ma Robin Gosens non riesce a impattare al meglio con il pallone che finisce di poco sopra la traversa. Poco prima della mezz’ora si sblocca il risultato, ma non in favore dell’Inter: errore di posizionamento difensivo su un cross dalla destra, Pedraza tutto solo si coordina e trova un gran gol al volo, insaccando la sfera dove Samir Handanovic non può arrivare.

RISPOSTA E BEFFA – In seguito alla rete dello svantaggio, la squadra di Simone Inzaghi reagisce prontamente. Robin Gosens al 36′ pennella una palla perfetta che finisce sulla testa di Romelu Lukaku (complice un’uscita sbagliata di Rulli) ed è 1-1. Ottima risposta dell’Inter, ma che non basta. Perché al 43′ arriva la beffa dell’1-2: in seguito a un errore in uscita di Kristjan Asllani, riparte l’azione degli spagnoli con Coquelin che tutto solo dal centro dell’area di rigore insacca l’1-2. Finisce così, con i nerazzurri in svantaggio, il primo tempo di Inter-Villarreal.

Inter-Villarreal, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Villarreal 1-2. Gol: Pedraza al 29′, Lukaku al 36′, Coquelin al 43′