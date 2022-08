Inter-Villarreal, il Pescara comunica le ultime indicazioni per la gara

Domani allo Stadio Adriatico di Pescara andrà in scena Inter-Villarreal, ultima amichevole precampionato per entrambe le squadre. Il club abruzzese – attraverso il proprio sito web ufficiale – ha fornito le ultime indicazioni per tutti gli spettatori.

CANCELLI APERTI – Queste le indicazioni fornite dal Pescara sull’amichevole di domani allo Stadio Adriatico: “Si comunica che in occasione della gara amichevole internazionale Inter – Villarreal, in programma sabato 06 agosto 2022, con inizio alle ore 20.30, i cancelli saranno aperti dalle ore 18,30 per consentire un fluido ingresso all’interno dell’impianto sportivo. In considerazione del numeroso afflusso si invitano tutti gli spettatori a recarsi allo stadio con congruo anticipo, al fine di evitare assembramenti in prossimità dell’inizio della gara“.

INDICAZIONI – Il Pescara ha poi fornito delle indicazioni utili per gli spettatori di Inter-Villarreal: “Si comunica, ache non sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino il giorno della gara. I biglietti ancora a disposizione potranno essere acquistati presso tutti i rivenditori autorizzati “vivaticket”. Infine, si invitano tutti gli spettatori a parcheggiare le autovetture distanti dall’impianto sportivo (area tribunale, area di risulta stazione, Via Barbella-Lungomare sud) e recarsi a piedi allo stadio“.

Fonte – Pescaracalcio.com