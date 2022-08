Inter-Villarreal: Adriatico quasi sold out per l’ultima amichevole estiva – CdS

Inter-Villarreal è a un passo dal sold out. A una settimana dall’inizio della Serie A, lo stadio Adriatico di Pescara è pronto ad accogliere i tifosi interisti, impazienti per l’inizio della nuova stagione. Si tratta, infatti, dell’ultima amichevole di questo pre-campionato.

STADIO SOLD OUT – Voglia di Inter, voglia di Serie A, voglia di vincere ma, soprattutto, voglia di rivedere i propri giocatori in campo. Ed ecco che Inter-Villarreal è quasi sold out! Come ripreso dal Corriere dello Sport, infatti, sono stati venduti già 17.000 biglietti dei 19.000 disponibili. L’Adriatico di Pescara ospiterà l’ultima amichevole estiva dei nerazzurri, dopo la quale sarà possibile effettuare un breve bilancio in vista del campionato. È nell’aria la febbrile attesa per l’inizio della nuova stagione 2022/2023 e le aspettative interiste stentano a diminuire. La nuova Inter di Simone Inzaghi soddisfa e incuriosisce la maggior parte dei tifosi. Altri, invece, speravano in colpi di mercato diversi. D’altronde, è risaputo, le trattative di mercato hanno quasi sempre creato discrepanze all’interno delle tifoserie. Ma qualcosa che può tenere uniti gli interisti c’è: l’entusiasmo di rivedere all’opera, con il colori nerazzurri, Romelu Lukaku e la serenità nel poter continuare ad affidare la difesa interista al tanto adorato Milan Skriniar. Aspettando di vedere in campo dal 1′ il difensore slovacco, di ritorno dall’infortunio (vedi articolo), con Inter-Villarreal a Pescara prepariamoci a uno dei primi weekend stagionali all’insegna dei colori nerazzurri.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti