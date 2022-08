Inter-Villarreal vale più di una semplice amichevole: Inzaghi con un solo dubbio – SM

L’Inter oggi scenderà in campo a Pescara per l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, contro un avversario di tutto rispetto come il Villarreal. Sarà più di una semplice sfida estiva per Simone Inzaghi che secondo Sportmediaset ha un solo dubbio di formazione.

UN DUBBIO – Per l’ultima amichevole estiva l’Inter ritrova in difesa il suo pilastro principale cioè Milan Skriniar, per far fronte alle offensive di un Villarreal tutt’altro che scontato. In attacco ci sarà Gerard Moreno, l’attaccante di punta degli spagnoli che cinque mesi fa ha giustiziato la Juventus in UEFA Champions League. La formazione titolare è praticamente decisa con Skriniar in difesa ci saranno i titolari come Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni mentre in porta ritorna Samir Handanovic. Davanti la difesa non ci sarà Marcelo Brozovic per un problema al polpaccio, pronto il nuovo acquisto Kristjan Asllani. L’unico dubbio per Simone Inzaghi riguarda la fascia sinistra, con Robin Gosens che sta recuperando dal problema fisico, il tecnico dovrà decidere chi schierare tra Federico Dimarco e Matteo Darmian, con il primo leggermente favorito sul secondo. Il 4-3-3 di Unai Emery può mettere in difficoltà l’Inter a tutto campo, ciò che Inzaghi voleva per l’ultimo impegno di questo pre-campionato, cioè un avversario scaltro e di qualità.