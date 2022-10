Inter-Viktoria Plzen, tre cambi in arrivo? Una questione da decidere

Le ultime da Appiano Gentile in vista della partita di Champions League in programma domani a San Siro tra Inter e Viktoria Plzen.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di studi di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, Romelu Lukaku è tornato in gruppo stabilmente aumentando sempre di più l’intensità degli allenamenti. Se oggi tutto continuerà così, sarà convocato per Inter-Viktoria Plzen partendo dalla panchina giocando magari uno spezzone nel secondo tempo. Marcelo Brozovic ha buone possibilità di recuperare per Inter-Sampdoria, partita del campionato di Serie A, in programma sabato. Per quanto riguarda la formazione di domani, nuove informazioni in arrivo dopo la rifinitura. Al momento si sa che cambierà sicuramente qualcosa. Edin Dzeko dovrebbe tornare titolare, Denzel Dumfries a destra e Alessandro Bastoni in difesa. Questi potrebbero essere tre cambi. A sinistra c’è una questione da decidere: se riproporre Federico Dimarco oppure Robin Gosens.

Fonte: Sky Sport