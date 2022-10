Inter-Viktoria Plzen, San Siro c’è: numeri da capogiro per il match-point!

Domai sera l’Inter scenderà in campo contro il Viktoria Plzen per mettere il punto sulla qualificazione agli ottavi di Champions League. L’occasione di passare il turno in quello che era definito un girone impossibile è molto ghiotta. I nerazzurri non possono sbagliare, soprattutto contro un avversario inferiore, e a spingere verso la vittoria la squadra di Inzaghi ci sarà un San Siro da tutto esaurito.

OCCASIONE MERITATA − Dopo i sorteggi dei gironi di Champions League, nessuno avrebbe scommesso sul passaggio del turno da parte dell’Inter. Potersi giocare la qualificazione con una tra Bayern Monaco e Barcellona sembrava infatti un’utopia. I nerazzurri però con due grandissime prestazioni contro i blaugrana hanno meritato sul campo la grandissima chance di potersi qualificare agli ottavi di finale.

IL SAN SIRO DELLEGRANDI OCCASIONI − L’occasione per i nerazzurri è molto ghiotta, soprattutto considerando il valore non eccelso dell’avversario. Nel calcio però si sa non c’è mai nulla di scontato, e gli uomini di Inzaghi dovranno essere bravi a non sottovalutare il Viktoria Plzen mantenendo alta la tensione. A sostegno della squadra ci sarà però un fattore in più. Per la gara di domani sera è infatti previsto un San Siro caldissimo e tutto esaurito. Gli otre 75 mila tifosi presenti spingeranno sicuramente la squadra dal primo all’ultimo minuto, per porre la parola fine a quella che si preannuncia essere un’impresa destinata ad entrare per sempre nella storia nerazzurra.