Inter e Viktoria Plzen a pranzo prima della partita: quattro i dirigenti

Inter e Viktoria Plzen saranno protagoniste in campo alle 18.45 al Meazza, per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League. Nel frattempo, le due dirigenze sono a pranzo con tutto lo stato maggiore.

L’ATTESA DELLA PARTITA – Il primo appuntamento in vista di Inter-Viktoria Plzen è… a pranzo. Come di consueto, in occasione delle gare delle competizioni UEFA, le due dirigenze si incontrano nelle ore che precedono la partita per pranzare assieme. Questo sta avvenendo adesso, in un ristorante in pieno centro a Milano. Come fa sapere Sportitalia, per l’Inter sono presenti il presidente Steven Zhang oggi al quarto anniversario nel ruolo (vedi articolo), il vice Javier Zanetti e i due amministratori delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta. Per quanto riguarda il Viktoria Plzen invece il presidente Adolf Sadek e il direttore sportivo Daniel Kolar.