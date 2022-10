Inter-Viktoria Plzen 4-0, ora si può dirlo: ottavi di finale. Segna anche Lukaku!

Termina sul punteggio di 4-0 Inter-Viktoria Plzen, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro, dopo il primo tempo terminato 2-0 (vedi report).

QUALIFICAZIONE – È festa grande a San Siro, con l’Inter che conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in un girone che sembrava essere proibitivo. Nella ripresa prosegue il dominio già visto nei primi quarantacinque minuti, con un palo di Mkhitaryan e una gran parata di Stanek su Lautaro Martinez. Il tris, però, non tarda ad arrivare: il numero 10 argentino al 66′ lavora benissimo un pallone in area, appoggia a Edin Dzeko che mette in porta la doppietta personale e il gol del 3-0.

C’È ANCHE LUKAKU! – Nel finale c’è spazio anche per il ritorno di Romelu Lukaku che ci mette poco a unirsi alla festa: all’87’ Correa lancia il belga in area che si libera e scaraventa in rete il poker, tornando così anche al gol a San Siro. Al 90′ ci sarebbe la possibilità anche di segnare il 5-0, questa volta è Lukaku a servire Correa, che però con il suo tiro colpisce Stanek e non riesce a trovare il gol. Poco importa: quella di stasera resta una partita approcciata bene e gestita ancor meglio dall’Inter, che ora può festeggiare la qualificazione con un turno di anticipo.

Inter-Viktoria Plzen, il risultato finale della quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League

Inter-Viktoria Plzen 4-0

Gol: Mkhitaryan al 35′, Dzeko al 42′ e al 66′, Lukaku all’87’