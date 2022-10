Inter-Viktoria Plzen, occasione unica: chiudere oggi il discorso in anticipo

Inter-Viktoria Plzen apre il mercoledì di Champions League alle 18.45 ed è uno snodo fondamentale per il cammino europeo della squadra di Inzaghi: vincendo oggi sarebbe qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

ULTIMO PASSO – Inter-Viktoria Plzen dà un’occasione che, a parlarne il giorno del sorteggio, nemmeno il più ottimista avrebbe pensato potesse essere possibile. Qualificarsi oggi agli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Barcellona, dipendendo da se stessi e non dal risultato del Camp Nou. Impensabile, ma adesso da andare a prendere senza se e senza ma. Le due partite coi catalani hanno cambiato non solo il cammino europeo ma pure la stagione dell’Inter, col 3-4 al 95′ di Firenze che dà ulteriore autostima oltre a tre punti fondamentali. Adesso c’è da rendere la partita di martedì prossimo a Monaco di Baviera una passeggiata. Perché andare a sfida il Bayern Monaco già sicuri degli ottavi avrebbe tutt’altro sapore e non bisogna farselo sfuggire.

IL GRANDE RITORNO – Due mesi esatti dopo l’ultima volta si rivede Romelu Lukaku. L’attaccante belga è convocato per Inter-Viktoria Plzen, anche se è chiaro che Simone Inzaghi non lo rischierà subito. Scontato il rientro dal 1′ di Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, i due marcatori all’andata in Repubblica Ceca, probabile anche quello di Alessandro Bastoni. Possibilità che il tecnico faccia rotazione è da escludere, visto il valore della partita che lui stesso ha definito (forse esagerando un po’, ma si comprende il senso…) una “finalissima”. Nel Viktoria Plzen l’allenatore Michal Bilek non potrà contare soprattutto sull’attaccante Jan Kliment, fuori per un problema muscolare (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17.30 il vero countdown a Inter-Viktoria Plzen: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).