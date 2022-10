Inter-Viktoria Plzen, la Curva Nord prepara una super coreografia – Sky

Il giornalista Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della coreografia prevista dalla Curva Nord per questa sera. La tifoseria organizzata dell’Inter è pronta a sostenere la squadra in vista della possibile impresa contro il Viktoria Plzen.



COREOGRAFIA DA GRANDI OCCASIONI − Tra poche ore l’Inter scenderà in campo contro il Viktoria Plzen nella decisiva sfida di San Siro per il passaggio agli ottavi di Champions League. A sostegno della squadra non mancherà sicuramente il sostegno dei tifosi che hanno fatto registrare un tutto esaurito tipico delle grandi occasioni. Sostegno che arriverà in particolare dalla Curva Nord che secondo il giornalista di Sky Sport 24 Matteo Barzaghi sta preparando una super coreografia. Le sue dichiarazioni: «Per sostenere al meglio la squadra verso la conquista degli ottavi, la Curva Nord è pronta a inscenare una super coreografia. Una coreografia magnifica tipica delle grandi occasioni e delle grandi imprese come quella che potrebbe realizzarsi questa sera».