Inter-Viktoria Plzen, non solo Lukaku: altre importanti novità di formazione – CdS

Archiviata la rocambolesca vittoria contro la Fiorentina in trasferta, l’Inter di Simone Inzaghi è con la testa già alla sfida di UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Il ritorno di Romelu Lukaku tra i convocati, ma non solo: altre novità importanti di formazione secondo il Corriere dello Sport.

ULTIME DI FORMAZIONE – Quella del ritorno di Romelu Lukaku tra i convocati è “solo” una delle novità importanti in vista della sfida di UEFA Champions League tra Inter e Viktoria Plzen. Partita fondamentale per il percorso dei nerazzurri nella competizione europea. Altre novità altrettanto importanti riguardano la formazione che Simone Inzaghi sceglierà di mandare in campo. Nell’undici titolare, ci saranno certamente novità rispetto la trasferta contro la Fiorentina: dentro Edin Dzeko che si riprende la maglia da titolare in coppia con Lautaro Martinez. Dentro anche Denzel Dumfries sulla fascia destra e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Possibile anche abbia spazio Robin Gosens al posto di Federico Dimarco sulla fascia opposta. Più difficile, infine, l’inserimento di Kristjan Asllani a centrocampo.