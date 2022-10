Inter-Viktoria Plzen, manca solo l’ultimo passo. Inzaghi con un solo assente – CdS

Inter-Viktoria Plzen per strappare il pass degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Secondo quanto sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, nerazzurri quasi al completo per Simone Inzaghi.

SFIDA DECISIVA – L’Inter è quasi al completo, in vista della penultima sfida dei gironi di UEFA Champions League in programma mercoledì sera. Simone Inzaghi con tutti a disposizione tranne il solo Marcelo Brozovic. Sfida decisiva per staccare il pass per gli ottavi di finale. E rimane il croato come unico assente, posticipando una convocazione magari alla partita di settimana prossimo all’Allianz Arena. Intanto, domani sera a Inzaghi basterà ottenere un risultato uguale o inferiore al Barcellona per brindare alla seconda qualificazione consecutiva. E poi, semmai, pensare al risultato dei catalani solo per sapere se ci sono margini per togliere il primato al Bayern Monaco. Prima però, c’è da vincere la sfida contro i cechi che con il Glasgow Rangers detiene il primato di sedici gol presi nella competizione europea. Per farlo, c’è Edin Dzeko come candidato ad affiancare Lautaro Martinez dal primo minuto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ancona / ASS