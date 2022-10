Inter-Viktoria Plzen, in difesa con tutti i titolari: Inzaghi non vuole sbagliare – TS

Simone Inzaghi non vuole mancare all’appuntamento della seconda qualificazione di fila agli ottavi di finale di UEFA Champions League (l’ultimo a riuscirsi è stato solo José Mourinho). Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Inter-Viktoria Plzen tornano i titolari.

NO ERRORI – Considerato ormai il posto da titolare per André Onana, a completare il trio difensivo dopo Milan Skriniar e Stefan de Vrij ci sarà Alessandro Bastoni, titolare con l’Inter dopo ben due partite. Attenzione però, perché Francesco Acerbi non è del tutto da escludere: secondo il quotidiano di Torino l’ex Lazio potrebbe comunque giocarsi una maglia da titolare con de Vrij al centro della difesa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino