Inter-Viktoria Plzen, Dzeko e Bastoni dal 1′! Inzaghi ha un solo dubbio – Sky

Inter-Viktoria Plzen è la sfida in programma mercoledì alle ore 18.45 a San Siro, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League (QUI le ultime su Lukaku). Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi ha un dubbio sulla corsia sinistra mentre in difesa potrebbe esserci in ritorno di Bastoni dal 1′

UN SOLO DUBBIO – Inter-Viktoria Plzen si giocherà mercoledì a San Siro alle ore 18.45, match decisivo per l’approdo agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri infatti, battendo i cechi, staccherebbero il pass con una giornata di anticipo. Simone Inzaghi può nuovamente contare su Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini mentre Marcelo Brozovic continua a lavorare a parte. Per quanto riguarda l’undici iniziale, il tecnico interista ha un solo dubbio sulla corsia sinistra con Robin Gosens che prova a scalzare Federico Dimarco.

Inter-Viktoria Plzen, un solo dubbio per Inzaghi

L’Inter contro il Viktoria Plzen può centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Inzaghi, nonostante il ritorno di Lukaku, continua a puntare su Dzeko in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Correa dunque, dopo l’ennesima deludente prestazione contro la Fiorentina, torna in panchina. In difesa Alessandro Bastoni potrebbe riprendere il suo posto dal 1′ a discapito di Francesco Acerbi. L’unico dubbio di Inzaghi riguarda la corsia sinistra con Gosens che prova a scalzare Dimarco.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco/Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez