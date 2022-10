Inter-Viktoria Plzen 2-0 al 45′, Mkhitaryan replica e Dzeko raddoppia!

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Viktoria Plzen, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro.

DOMINIO E VANTAGGIO – Primo tempo praticamente con soltanto l’Inter in campo. In forma soprattutto la corsia di sinistra con Dimarco e Bastoni che portano i maggiori pericoli ed entrambi firmano i due assist che permettono ai nerazzurri di vincere la partita fino a questo momento. Il gol del vantaggio arriva al 35′, con Bastoni che la mette sul secondo palo e trova la testa di Mkhitaryan che la mette nell’angolino dove Stanek non può arrivare. Il raddoppio arriva al 42′, questa volta è da Dimarco che parte il cross perfetto che taglia tutta l’area e per Edin Dzeko è un gioco da ragazzi toccare la palla quel tanto che basta per firmare il 2-0. Vantaggio meritato per l’Inter, ma è vietato abbassare la guardia.

Inter-Viktoria Plzen, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Inter-Viktoria Plzen 2-0

Gol: Mkhitaryan al 35′. Dzeko al 42′