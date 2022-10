Inter vietato sbagliare: a San Siro altro tutto esaurito per spingere la squadra – TS

Inter questa sera sarà obbligata a vincere per chiudere definitivamente la pratica e conquistare gli ottavi di finale di UEFA Champions League. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, a San Siro altro tutto esaurito per spingere la squadra verso la vittoria.

AL COMPLETO – L’Inter dovrà necessariamente vincere per aggiudicarsi direttamente gli ottavi di finale di Champions League, per evitare di dover sperare in un risultato “negativo” per il Barcellona questa sera. Non ci sarà Simone Inzaghi, squalificato per l’espulsione rimediata nel lunghissimo recupero che ha contraddistinto il finale della gara col Barcellona. A spingere l’Inter ci sarà un San Siro ancora una volta tutto esaurito (attesi 75mila tifosi) nonché l’idea di confezionare un’impresa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino