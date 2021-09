Inter, Vidal torna in gruppo nella rifinitura. Un solo assente: Inzaghi sorride

Simone Inzaghi ha un motivo per sorridere: Arturo Vidal, il cileno torna in gruppo nella rifinitura in vista di Shakhtar Donetsk-Inter.

RIFINITURA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi ha ritrovato Joaquin Correa in vista della partita di Champions League, in programma domani in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. E forse con l’argentino sarà ritrovato anche Arturo Vidal. Il centrocampista dell’Inter, così come l’ex Lazio, ha lavorato in gruppo nella rifinitura: il solo assente Stefano Sensi.

Fonte: SportMediaset.it