L’Inter viaggia verso il Feyenoord: Inzaghi porta con sé due dubbi!

Il Feyenoord è pronto ad accogliere l’Inter, attualmente in viaggio verso Rotterdam alla vigilia della sfida degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi ritrova e porta con sé due bei dubbi di formazione.

IN VIAGGIO – Proprio in queste ore l’Inter è in viaggio verso Rotterdam, dove domani pomeriggio dovrà sfidare il Feyenoord. Dopo lo scontro diretto in campionato contro il Napoli, cresce sempre di più l’attesa per un altro importante match della stagione. La prima delle due partite valide per gli ottavi di finale di Champions League sarà, infatti, fondamentale per capire quale piega prenderà il percorso europeo dei nerazzurri. Fortunatamente hanno preso parte all’importante trasferta olandese anche due giocatori che Simone Inzaghi ha rischiato di non avere a disposizione.

Feyenoord-Inter, Inzaghi viaggia verso Rotterdam con due bei dubbi!

I DUBBI – Dopo l’allenamento mattutino, da cui erano già arrivate ottime notizie, l’Inter nel pomeriggio si è messa in viaggio alla volta di Rotterdam. Nelle immagini che immortalano la partenza dei nerazzurri compaiono anche Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Il regista turco, reduce da una botta in Napoli-Inter che lo ha reso non al 100% negli ultimi giorni, è tra i convocati e potrebbe addirittura partire dal primo minuto. La sua presenza è uno dei dubbi di Inzaghi, che in alternativa potrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Kristjan Asllani. L’altra ottima notizia è la presenza in gruppo, in allenamento come in viaggio, di Yann Sommer. Il portiere ha accorciato i tempi di recupero dopo l’operazione alla mano, tanto da poter tornare titolare a sorpresa in Feyenoord-Inter. Se Inzaghi decidesse di non correre rischi, Josep Martinez sarebbe pronto a partire nuovamente dal primo minuto come nelle ultime gare.