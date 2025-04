Inter, via al lavoro prima del Cagliari! Le novità di formazione per Inzaghi

Terminato da qualche minuto l’allenamento odierno dell’Inter in preparazione della sfida contro il Cagliari in programma sabato alle 18, con importanti novità e rientri vicini. Dopo il successo nell’ultimo turno, Simone Inzaghi è pronto a gestire le energie della sua rosa, consapevole dell’importanza di mantenere alta l’intensità in un calendario fitto di impegni.

CAMBI DI FORMAZIONE – Come spesso accade in questi casi, il turnover contro il Cagliari sarà inevitabile, ma non per sottovalutare gli avversari. Tutt’altro: bensì per salvaguardare la condizione fisica della squadra e tenere il livello della concentrazione alto. La difesa potrebbe vedere ancora Benjamin Pavard tra i confermati, ma con novità ai suoi lati: Stefan de Vrij e Yann Bisseck sono infatti in lizza per partire titolari, lasciando in panchina Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulle corsie esterne, Carlos Augusto è pronto agli straordinari sulla sinistra, mentre a destra potrebbe arrivare l’occasione dal primo minuto per Nicola Zalewski, chiamato a dare una scossa in fascia dopo i pochi minuti giocati finora. In mezzo al campo, il tecnico nerazzurro valuterà le condizioni di tutti: Kristjan Asllani e Davide Frattesi sono in pole per una maglia da titolare, con uno tra Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan a completare il terzetto.

Chi in attacco? Il reparto offensivo resta un rebus

DA RIVEDERE – Con Mehdi Taremi vicino al rientro e probabilmente convocabile contro il Cagliari, di certo non lo vedremo titolare. Restano così vive due ipotesi: la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, oppure una staffetta tra i due, con spazio iniziale per Marko Arnautovic o Joaquín Correa. Non è da escludere nemmeno la soluzione più sorprendente, con l’austriaco e il “Tucu” insieme dal primo minuto. Inzaghi sceglierà nelle prossime ore, tenendo conto sia della condizione atletica sia della necessità di far sentire tutti coinvolti in questa fase cruciale della stagione. L’obiettivo è chiaro: non abbassare la guardia e proseguire la marcia in vetta.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Correa.