Inter, verso la conferma in attacco ma c’è una variabile da considerare – CdS

Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi sceglierà la via della continuità anche per quanto riguarda l’attacco, nonostante il pericolo legato a un possibile cartellino giallo.

IN DIFFIDA – Inter, avanti con i titolari anche e soprattutto in attacco. Simone Inzaghi non vuole fare a meno di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko e per questo motivo saranno confermati anche oggi dal primo minuto. C’è, però, una variabile da considerare: Lautaro Martinez (così come Arturo Vidal a centrocampo), è diffidato, quindi in caso di cartellino giallo salterebbe la sfida con la Juventus in programma alla ripresa del campionato. Difficile che Joaquin Correa o Alexis Sanchez possano partire dall’inizio, ma saranno comunque della partita nella ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

