Inter-Verona, via all’operazione -8: vittoria chiave per il rush finale

Inter-Verona si gioca alle ore 15 per la sestultima giornata di Serie A. Dopo i due 1-1 consecutivi fra domenica a Napoli e mercoledì con lo Spezia i nerazzurri tornano in casa, per riprendere da dove avevano interrotto.

RIPARTIRE DA -8 – Inter-Verona può ridurre ulteriormente la distanza dall’obiettivo. Mercoledì, prima del turno infrasettimanale di Serie A, ai nerazzurri servivano dodici punti per vincere il campionato. Ora, pur avendo pareggiato 1-1, ne servono otto complici gli inciampi altrui. Dopo aver usato due dei bonus possibili, però, serve che sia la capolista a fare l’andatura. L’Inter torna in casa dopo due trasferte, e proprio al Meazza ha ottenuto l’ultima vittoria due settimane fa col Cagliari. Ritrovare i tre punti permetterebbe di gestire al meglio il finale, per provare a rendere ininfluenti le sfide contro Roma e Juventus. Antonio Conte ieri ha detto, giustamente, di pensare al presente: ecco, che sia oggi il giorno per riprendere la marcia, comunque non interrotta.

POCHI CAMBI – Inter-Verona è la terza partita in una settimana, nelle precedenti due alcuni giocatori sono apparsi stanchi (forse più mentalmente e fisicamente). Fra questi Romelu Lukaku, da tre gare a secco e mai in gol col Verona. Da escludere però che il belga sia risparmiato, visto quanto è fondamentale per Conte. Il tecnico non stravolgerà la formazione: l’assetto resta quello di sempre, al massimo ci saranno r un paio di accorgimenti. Anche perché gli ultimi due gol sono targati Christian Eriksen e Ivan Perisic, ossia i rilanciati della seconda parte di stagione. Nel Verona Ivan Juric punta sui migliori e deve risolvere qualche dubbio in difesa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Inter-Verona, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).