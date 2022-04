Inter-Verona, Tudor non vuole perdere tempo: no riposo per la sua squadra

Il Verona e Igor Tudor non vogliono perdere tempo. Nonostante gli scaligeri abbiano terminato la propria gara soltanto un’ora fa, la squadra domani si metterà subito al lavoro in vista di Inter-Verona

NO STOP − Inter-Verona sarà il prossimo match per i nerazzurri in campionato dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium. Sabato 9 aprile arriverà a San Siro il Verona di Tudor, vittorioso contro il Genoa per 1-0 (vedi articolo). Il tecnico croato (vedi dichiarazioni) non è disposto a perdere del tempo tant’è che già da domani la squadra riprenderà gli allenamenti con una seduta mattutina presso lo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda.