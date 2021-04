Inter-Verona (Serie A): le probabili formazioni della 33ª giornata

SERIE A – 33ª giornata

Domenica 25/04/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Inter-Cagliari in Serie A

INTER HELLAS VERONA (3-5-2) (3-4-2-1) 1 HANDANOVIC (C) SILVESTRI 1 37 SKRINIAR DAWIDOWICZ 27 6 DE VRIJ CECCHERINI 17 95 A. BASTONI DIMARCO 3 2 HAKIMI (C) FARAONI 5 23 BARELLA TAMEZE 61 77 BROZOVIC ILIC 14 24 ERIKSEN LAZOVIC 8 14 PERISIC BARAK 7 9 R. LUKAKU ZACCAGNI 20 10 LAUTARO MARTINEZ LASAGNA 92 Allenatore A. CONTE I. JURIC Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-VERONA

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) A. BERARDI 22 97 A. RADU (GK) (GK) PANDUR 25 5 GAGLIARDINI SALCEDO 9 7 A. SANCHEZ FAVILLI 11 8 VECINO UDOGIE 13 12 SENSI CETIN 15 13 A. RANOCCHIA RUEGG 19 15 YOUNG GUNTER 21 33 D’AMBROSIO MAGNANI 23 36 DARMIAN KALINIC 29 99 PINAMONTI BESSA 40 E. COLLEY 90 INDISPONIBILI

11 KOLAROV (infortunato)

22 VIDAL (infortunato) 4 M. VELOSO (infortunato)

6 LOVATO (infortunato)

24 BENASSI (infortunato)

26 R. VIEIRA (infortunato) SQUALIFICATI – 33 STURARO DIFFIDATI DARMIAN, YOUNG e LUKAKU CECCHERINI e TAMEZE ULTIME NOTIZIE

Le possibilità di vedere Sensi dal 1′ scemano ma ci sono, perché il triplo ballottaggio con Eriksen e Gagliardini non è ancora sciolto. Lautaro Martinez per il momento resta favorito su Sanchez, così come Perisic su Darmian e Young. I principali dubbi riguardano i convocati, perché chi era acciaccato non ha recuperato del tutto ma potrebbe ugualmente andare in panchina. Gunter e Magnani sono in lizza per una maglia in difesa, l’ex Bessa a centrocampo.