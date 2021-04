Inter-Verona tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. La quattordicesima del girone di ritorno. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 15.00. Conte non rinuncia a Eriksen così come a Perisic. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Verona in Serie A

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE HELLAS VERONA

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 17 Ceccherini, 23 Magnani, 3 Dimarco; 5 Faraoni (C), 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 40 Bessa; 92 Lasagna.

A disposizione: 22 Berardi, 25 Pandur; 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 27 Dawidowicz, 29 Kalinic, 90 E. Colley.

Allenatore: I. Juric