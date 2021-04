Inter-Verona, Sensi insidia Eriksen. Altra occasione per Sanchez?

Inter-Verona, Antonio Conte si affida a tutti i titolarissimi anche se potrebbe effettuare qualche cambio in vista della sfida di domani alle 15, uno di questi l’inserimento di Stefano Sensi.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Verona andrà in scena domani alle 15 allo stadio San Siro, in vista della trentatreesima giornata di Serie A. Comincia il countdown, anche se Antonio Conte non vuole cali di concentrazione dopo gli ultimi pareggi contro Napoli e Spezia. Per questo motivo manderà in campo praticamente la formazione titolarissima, con solo qualche possibile cambio. Tutto confermato in porta e in difesa, con Samir Handanovic tra i pali, e i soliti Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni davanti. A centrocampo spazio a Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, e attenzione a Stefano Sensi, nelle ultime ore in leggero vantaggio rispetto Christian Eriksen, che potrebbe riposare. Sulla fascia destra ci sarà Achraf Hakimi, mentre a sinistra confermato Ivan Perisic. In attacco la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è in vantaggio: il dubbio è legato alla possibilità di vedere Alexis Sanchez al posto dell’argentino. Di seguito la probabile formazione dell’Inter