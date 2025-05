Inter-Verona, San Siro risponde presente: sold out vicino! Il dato spettatori

San Siro si conferma ancora una volta un fortino nerazzurro. I tifosi nerazzurri anche oggi non hanno fatto mancare il loro supporto in Inter-Verona, prima di una partita importante come quella contro il Barcellona in Champions League.

DATO SPETTATORI – Sono ben 70.222 spettatori tifosi dell’Inter presenti oggi sugli spalti per la sfida contro l’Hellas Verona. Un dato importante, che certifica la fedeltà e la passione del popolo nerazzurro anche in partite meno “affascinanti”. Numeri eloquenti, che raccontano di una tifoseria viva e consapevole dell’importanza di ogni singolo punto in questo finale di stagione. Nel settore ospiti, invece, solo 678 tifosi veronesi su 4.361 posti disponibili, a conferma di una trasferta complicata anche dal punto di vista logistico.

Inter si conferma regina d’Italia per affluenza allo stadio

SUPPORTO IMPORTANTE – La vittoria del Napoli contro il Lecce ha infatti portato i partenopei a +6 temporaneo, rendendo ancora più urgente la necessità di non perdere terreno. L’Inter non può e non deve sottovalutare il campionato: il traguardo resta aperto e ogni giornata sarà decisiva. È quindi fondamentale che il sostegno della tifoseria rimanga compatto, in casa e fuori, fino all’ultima curva della stagione. San Siro ha dato oggi l’ennesima prova di maturità e amore incondizionato. Il campionato è vivo, e i tifosi lo sanno: da qui a fine maggio, ogni gara sarà una finale.