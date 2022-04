Inter-Verona, prosegue il lavoro di Inzaghi: 3 osservati. Un ritorno dal 1′?

Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle 18.00 a San Siro, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A (QUI le ultime). La squadra di Inzaghi si è allenata oggi ad Appiano Gentile con tre osservati speciali in vista dell’importante match contro i gialloblù

TUTTI A DISPOSIZIONE – Inter-Verona è la sfida che andrà in scena sabato alle 18.00 in un San Siro che non vede l’ora di spingere Samir Handanovic e compagni alla seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta sul campo della Juventus. La squadra di Simone Inzaghi non si è fermata dopo la partita di Torino e anche oggi ha lavorato sodo ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro, dopo aver recuperato Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, può lavorare con il gruppo al gran completo mentre sabato dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato.

OSSERVATI SPECIALI – Proprio il difensore olandese è uno degli osservati speciali in questi giorni. Già prima della Juventus aveva dato ottimi segnali di ripresa ma Inzaghi ha preferito non rischiare puntando su Danilo D’Ambrosio. Con una settimana in più di allenamento, de Vrij potrebbe scendere in campo dal 1′ con il Verona. Gli altri due osservati speciali sono Joaquin Correa e Alexis Sanchez: entrambi stanno bene ma solo uno dei due sarà titolare contro gli uomini di Igor Tudor. Ultimamente Sanchez è un po’ uscito dai radar di Inzaghi mentre Correa è in ascesa: sarà l’argentino il partner di Edin Dzeko?