Inter-Verona, probabili formazioni 19ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Verona in Serie A nel primo impegno del nuovo anno solare e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per l’ultima giornata del girone di andata e quindi per il titolo “mediatico” di campioni d’inverno, sicuro in caso di vittoria. Le due squadre a partire dalle ore 12:30 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 19ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Verona in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Barella e Calhanoglu.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 17 Buchanan, 42 Agoumé.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In difesa si rivedrà Pavard, favorito su Bisseck per il ruolo di terzo destro. A centrocampo Dumfries insidia Darmian da quinto destro, invece Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco per agire sul lato sinistro. In attacco Lautaro Martinez si aspetta di tornare titolare dopo l’infortunio ma Arnautovic è pronto, perché Inzaghi non vuole rischiare.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Verona

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 23 Magnani, 3 Doig; 90 Folorunsho, 33 Duda; 26 Ngonge, 31 Suslov, 8 Lazovic ©; 11 Djuric.

A disposizione: 22 A. Berardi, 34 Perilli; 2 Amione, 5 Faraoni, 9 Henry, 13 Cruz, 17 Kallon, 18 Hongla, 24 F. Terracciano, 25 Serdar, 32 Cabal, 37 Charlys, 77 Mboula, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni

Diffidati: Magnani e Ngonge.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 M. Chiesa; 4 Gunter, 7 Braaf, 10 Hrustic, 14 Joselito, 20 Saponara, 27 Dawidowicz.

Altri giocatori: 28 Patanè, 75 Calabrese, 80 A. Cissé.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Al centro della difesa toccherà quasi sicuramente a Coppola, che sta vincendo il ballottaggio con Amione. A centrocampo rientra Duda dopo la squalifica, mentre in attacco Baroni ha l’imbarazzo della scelta ma non ha molti dubbi su Djuric centravanti.