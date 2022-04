Inter-Verona, primo allenamento per la squadra di Tudor: due programmi

Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A (vedi articolo). I gialloblù di Tudor hanno ripreso i lavori in vista del match contro i nerazzurri. Di seguito il report

VIA AI LAVORI – Inter-Verona è la sfida in programma sabato 9 aprile alle ore 18.00 a San Siro. I gialloblù, reduci dalla vittoria di misura con il Genoa firmata Giovanni Simeone, hanno dato inizio ai lavori in vista dei nerazzurri con il primo allenamento settimanale. Il tecnico Igor Tudor ha fatto svolgere un programma differenziato a chi ha giocato con il Genoa, quindi solo lavoro di scarico. Per tutti gli altri la seduta odierna ha previsto un lavoro di attivazione, esercizi tecnici, possesso palla e partitelle. Il Verona tornerà ad allenarsi domani mattina a porte chiuse.